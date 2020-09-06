ООС: бойовики обстріляли українські позиції поблизу Красногорівки, є поранений

"Командування Об’єднаних сил повідомляє, що 6 вересня 2020 року на 42-й день повного та всеосяжного режиму припинення вогню збройні формування Російської Федерації порушили домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою та здійснили прицільний обстріл українських позицій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17 по підрозділу Об’єднаних сил у районі населеного пункту Красногорівка.

"У результаті обстрілу отримав поранення військовослужбовець Збройних Сил України, який усував наслідки пожежі на позиції. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у штабі ООС, сьогоднішній обстріл вкотре доводить, що так зване "керівництво" ОРДЛО не має на меті досягнути миру.

"Об’єднані сили дають ще одну можливість так званим "ДНР" та "ЛНР" виконати вимоги, які були визначені Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року дотримуватися повного і всеосяжного режиму припинення вогню. В інакшому випадку, при наступному обстрілі українських позицій Об’єднані сили нададуть адекватну відсіч противнику з усіх наявних сил і засобів", - додали у повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, з початку поточної доби, станом на 12:00, порушень "режиму тиші" з боку бойовиків зафіксовано не було.