ООС: з початку доби порушень "режиму тиші" не зафіксовано

"Станом на 12:00 сьогодні, 06 вересня у районі проведення операції випадків порушення "режиму тиші"... не фіксувалося, ситуація стабільна, бойових втрат у підрозділах Збройних Сил України та інших військових формувань, задіяних в операції, не задокументовано", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, з вчорашньої доби на Донбасі зберігається "режим тиші", обстрілів не було.