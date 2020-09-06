ООС: з початку доби порушень "режиму тиші" не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. З початку поточної доби, станом на 12:00, порушень "режиму тиші" з боку бойовиків зафіксовано не було. Про це повідомив полковник Олександр Мотузяник з пресцентру Міноборони під час брифінгу, передає УНН.
"Станом на 12:00 сьогодні, 06 вересня у районі проведення операції випадків порушення "режиму тиші"... не фіксувалося, ситуація стабільна, бойових втрат у підрозділах Збройних Сил України та інших військових формувань, задіяних в операції, не задокументовано", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, з вчорашньої доби на Донбасі зберігається "режим тиші", обстрілів не було.