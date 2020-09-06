На Донбасі зберігається режим тиші, обстрілів не було – штаб ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими воїнами, обстрілів не зафіксовано. Про це повідомляє прессцентр штабу ООС, передає УНН.
“Минулої доби, 5 вересня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігався по всій лінії розмежування”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що від початку поточної доби, 6 вересня, запроваджений режим тиші зберігається повною мірою.
“У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає”, — повідомили в ООС.
Українські військові спільно з рятівниками продовжують боротьбу з масштабними лісовими та степовими пожежами. Вже ліквідовані пожежі поблизу Красногорівки, Гладосового, Валуйського та Новгородського.
“Станом на ранок ліквідовано вогонь і поблизу Верхньоторецького. Проте під час гасіння пожежі полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Пошуки бійців тривають. Наразі продовжують гасити пожежу поблизу Луганського, а в районі населених пунктів Трьохізбенка — Лопаскине — Лобачеве осередки загорання вдалося локалізувати”, — поінформували в штабі ООС.
Як повідомляв УНН, командуючий ООС заявив, що українські військові нададуть адекватну відповідь в разі відкриття вогню з боку бойовиків “ДНР” біля окупованої Горлівки.