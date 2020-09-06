Українські військові дадуть відсіч в разі відкриття вогню з боку бойовиків — командувач ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Українські військові нададуть адекватну відповідь в разі відкриття вогню з боку бойовиків “ДНР” біля окупованої Горлівки. Про це заявив командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко, повідомляє прессцентр штабу ООС, передає УНН.
“Мною, командувачем Об’єднаних сил, разом з керівником української сторони СЦКК здійснено перевірку фактів, викладених в заяві так званого голови „ДНР“ щодо обладнання українською стороною інженерних споруджень в районі населеного пункту Шуми Донецької області”, — йдеться в повідомленні.
За його словами, за результатами перевірки встановили, що це звинувачення не відповідає дійсності, є провокаційним і несе за собою політичну складову, яка має на меті зрив домовленостей про дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню.
“За вказаний період українська сторона порушень домовленостей в населеному пункті Шуми не здійснювала, так як і протилежна сторона. В разі застосування вогневого впливу збройними формуваннями Російської Федерації по території України, командування Об’єднаних сил залишає за собою конституційне право на захист територіальної цілісності України з наданням адекватної відповіді всіма наявними силами та засобами”, — заявив Кравченко.
Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що у разі, якщо обстріл відбудеться це стане кричущим порушенням всеосяжного режиму припинення вогню. Кулеба також вважає заяви бойовиків — відчайдушним пошуком приводу порушити режим тиші на Донбасі.
Як повідомляв УНН, 5 вересня ватажок бойовиків “ДНР” Деніс Пушилін заявив, що вони планують відкрити вогонь по українським укріпленням неподалік Горлівки 7 вересня, адже вважають ці укріплення незаконними та такими, що не відповідають домовленостям.
Україна заявила, що скликає позачергове засідання Тристоронньої контактної групи на 6 вересня.