Кулеба: заяви бойовиків – відчайдушний пошук приводу порушити режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Бойовики дійсно подали до Тристоронньої контактної групи заяву, що відкриють 7 вересня вогонь по українським укріпленням. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
За його словами, такі дії є відчайдушною спробою знайти підстави для порушення режиму припинення вогню.
“Я не хочу коментувати Пушиліна — хто він взагалі такий... але є офіційна комунікація від них, де вони дійсно підтверджують свій намір відкрити вогонь. І в такому знущальному тоні просять прибрати людей, щоб ніхто не загинув випадково. Наш Президент був поінформований про це, він надзвичайно стурбований цим. Ми відразу зробили крок у відповідь: ми, Україна, скликаємо позачергове засідання Тристоронньої контактної групи буквально на завтра”, — сказав Кулеба.
За його словами, МЗС вже поінформувало ТКГ, що Україна ініціює відеоконференцію на завтра, 6 вересня. ОБСЄ це рішення підтримало, однак, ще очікується відповідь російської сторони.
“Я читав той документ, який вони надіслали і очевидно, що це відчайдушний пошук приводу, щоб порушити режим припинення вогню. Це є абсолютно не припустимо. Ми діємо в цій ситуації відповідально, а вони шукають привід порушити режим припинення вогню таким чином, щоб ще звинуватити нас в цьому”, — прокоментував міністр.
Як повідомляв УНН, 5 вересня ватажок бойовиків “ДНР” Деніс Пушилін заявив, що вони планують відкрити вогонь по українським укріпленням неподалік Горлівки 7 вересня, адже вважають ці укріплення незаконними та такими, що не відповідають домовленостям.
Україна заявила, що скликає позачергове засідання Тристоронньої контактної групи на 6 вересня.