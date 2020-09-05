Пушилін наказав відкрити вогонь по укріпленнях ВСУ на Донбасі

Бойовики розцінюють інженерні споруди як незаконні.

"У зв'язку з цим офіційно заявляю, що відповідно до пункту "е" додаткових заходів мною прийнято рішення видати наказ про відкриття вогню по незаконно зведеним інженерним спорудам в районі населеного пункту Шуми (600 метрів на північний схід від населеного пункту Шуми - район знову обладнаних українських позицій з центром з координатами: 48 градусів 22 хвилини 57 секунд північної широти і 37 градусів 56 хвилин 55 секунд східної довготи", - йдеться в заяві.

Пушилін пообіцяв направити повідомлення про таке рішення в Контактної групи.

Нагадаємо, 27 липня опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил почався повний і всеосяжний режим припинення вогню.