Україна скликає термінове засідання Тристоронньої контактної групи через заяву Пушиліна
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Українська сторона ініціює термінове засідання Тристоронньої контактної групи через заяву ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи наказ Пушиліна відрити вогонь по українських інженерних облаштуваннях, повідомляє УНН.
“Президент був поінформований про це, він надзвичайно стурбований цим. Ми відразу зробили крок у відповідь: ми, Україна, скликаємо позачергове засідання Тристоронньої контактної групи буквально на завтра", - зазначив він.
Кулеба наголосив, що Україна намагатиметься запобігти обстрілу, якщо ж він відбудеться, то стане кричущим фактом порушення режиму припинення вогню.
Як повідомляв УНН, лідер бойовиків “ДНР” Денис Пушилін заявив, що 7 вересня так звана “міліція” відкриє вогонь по українським укріпленням в районі населеного пункту Шуми, поблизу Горлівки.