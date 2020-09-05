Україна скликає термінове засідання Тристоронньої контактної групи через заяву Пушиліна

“Президент був поінформований про це, він надзвичайно стурбований цим. Ми відразу зробили крок у відповідь: ми, Україна, скликаємо позачергове засідання Тристоронньої контактної групи буквально на завтра", - зазначив він.

Кулеба наголосив, що Україна намагатиметься запобігти обстрілу, якщо ж він відбудеться, то стане кричущим фактом порушення режиму припинення вогню.

Як повідомляв УНН, лідер бойовиків “ДНР” Денис Пушилін заявив, що 7 вересня так звана “міліція” відкриє вогонь по українським укріпленням в районі населеного пункту Шуми, поблизу Горлівки.