Кулеба: заявления боевиков — отчаянный поиск повода нарушить режим прекращения огня

По его словам, такие действия являются отчаянной попыткой найти основания для нарушения режима прекращения огня.

“Я не хочу комментировать Пушилина — кто он вообще такой... но официальная коммуникация от них, они действительно подтверждают свое намерение открыть огонь. И в таком издевательском тоне просят убрать людей, чтобы никто не погиб случайно. Наш Президент был проинформирован об этом, он очень обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг: мы, Украина, созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы буквально завтра”, — сказал Кулеба.

По его словам, МИД уже проинформировал ТКГ, что Украина инициирует видеоконференцию на завтра, 6 сентября. ОБСЕ это решение поддержали, однако, еще ожидается ответ российской стороны.

“Я читал тот документ, который они прислали и очевидно, что это отчаянный поиск повода, чтобы нарушить режим прекращения огня. Это абсолютно не допустимо. Мы действуем в этой ситуации ответственно, а они ищут повод нарушить режим прекращения огня таким образом, чтобы еще обвинить нас в этом”, — прокомментировал министр.

Как сообщал УНН, 5 сентября главарь боевиков “ДНР” Денис Пушилин заявил, что они планируют открыть огонь по украинским укреплением неподалеку Горловки 7 сентября, потому что считают эти укрепления незаконными и не соответствующими договоренностям.

Украина заявила, что созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы на 6 сентября.