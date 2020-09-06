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Украинские военные дадут отпор в случае открытия огня со стороны боевиков — командующий ООС

Киев • УНН

 • 13399 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Украинские военные дадут адекватный ответ в случае открытия огня со стороны боевиков "ДНР" у оккупированной Горловки. Об этом заявил командующий Объединенных сил Владимир Кравченко, сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.

Украинские военные дадут отпор в случае открытия огня со стороны боевиков — командующий ООС

“Мною, командующим Объединенных сил, вместе с руководителем украинской стороны СЦКК проведена проверка фактов, изложенных в заявлении так называемого главы „ДНР “ по оборудованию украинской стороной инженерных сооружений в районе населенного пункта Шумы Донецкой области”, — говорится в сообщении.

По его словам, по результатам проверки установили, что это обвинение не соответствует действительности, является провокационным и влечет за собой политическую составляющую ради срыва договоренностей о соблюдении полного режима прекращения огня.

“За указанный период украинская сторона нарушений договоренностей в населенном пункте Шумы не осуществляла, как и противоположная сторона. В случае применения огневого воздействия вооруженными формированиями Российской Федерации по территории Украины, командование Объединенных сил оставляет за собой конституционное право на защиту территориальной целостности Украины с предоставлением адекватного ответа всеми имеющимися силами и средствами”, , заявил Кравченко.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в случае, если обстрел произойдет это станет вопиющим нарушением всеобъемлющего режима прекращения огня. Кулеба также считает заявления боевиков — отчаянным поиском повода нарушить режим тишины на Донбассе.

Как сообщал УНН, 5 сентября главарь боевиков “ДНР” Денис Пушилин заявил, что они планируют открыть огонь по украинским укреплениям неподалеку Горловки 7 сентября, потому что считают эти укрепления незаконными и не соответствующими договоренностям.

Украина заявила, что созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы на 6 сентября.

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