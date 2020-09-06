На Донбассе сохраняется режим тишины, обстрелов не было - штаб ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военными, обстрелов не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.
“За прошедшие сутки, 5 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохранялся по всей линии разграничения”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала текущих суток, 6 сентября, введенный режим тишины сохраняется в полной мере.
“В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет”, - сообщили в ООС.
Украинские военные совместно со спасателями продолжают борьбу с масштабными лесными и степными пожарами. Уже ликвидированы пожары вблизи Красногоровки, Гладосово, Валуйского и Новгородского.
“По состоянию на утро, ликвидирован огонь и вблизи Верхнеторецка. Однако во время тушения пожара огнем были отрезаны от остального личного состава двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Поиски бойцов продолжаются. Сейчас продолжают тушить пожар вблизи Луганского, а в районе населенных пунктов Трехизбенка — Лопаскино — Лобачево ячейки возгорания удалось локализовать”, - сообщили в штабе ООС.
Как сообщал УНН, командующий ООС заявил, что украинские военные дадут адекватный ответ в случае открытия огня со стороны боевиков “ДНР” у оккупированной Горловки.