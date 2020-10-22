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На Донбасі зросла кількість жертв від вибухів серед мирних жителів – ОБСЄ

На Донбасі зросла кількість жертв від вибухів серед мирних жителів – ОБСЄ

Київ • УНН

 • 11641 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. На Донбасі з початку року зросла кількість загиблих та поранених від вибухових пристроїв серед цивільного населення. Про це йдеться у звіті про роботу СММ ОБСЄ станом на 19 жовтня 2020 року, опублікованому сьогодні, передає УНН.

“Спостерігачі підтвердили повідомлення про 8 жертв серед цивільного населення (включно з одним загиблим) внаслідок спрацювання вибухових пристроїв. Відповідно загальна кількість жертв серед цивільного населення з початку 2020 року сягає 87 осіб: 14 загиблих і 73 поранені”, — йдеться в звіті.

Зазначається, що вже дванадцятий тиждень поспіль СММ ОБСЄ не отримувала повідомлень про жертви серед цивільного населення через обстріли з легкого або важкого озброєння.

Раніше в ОБСЄ повідомляли, що на Донбасі з початку року від вибухів постраждали 79 цивільних осіб, 13 з них — загинули.

Нагадаємо, на Донбасі з 5 до 18 жовтня СММ ОБСЄ зафіксувала 215 порушень режиму припинення вогню, що вдвічі менше, ніж за попередні два тижня.

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