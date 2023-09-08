На Днепропетровщине произошла стрельба: есть погибший, введена полицейская операция

Детали

Сегодня, 8 сентября, около 13 часов в городе Камянское на улице Вокзальной произошла стрельба. 30-летний злоумышленник выстрелил в 29-летнего мужчину, который получил смертельное ранение.

После инцидента нападавший скрылся на автомобиле “Subaru Forester” серого цвета.

Для обнаружения автомобиля и задержания злоумышленника на территории Днепропетровской области введена полицейская операция. Все наряды полиции ориентированы на розыск.

Напомним

Также ранее сообщалось, что 29 августа в одном из районов Днепра двое патрульных полицейских остановили авто, в котором находились двое взрослых и несовершеннолетние дети.

На требование выйти из авто водитель и пассажиры отказались. Правоохранители начали силой вытаскивали мужчину и женщину из авто и использовали газовый баллончик. Во время драки полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину мужчине. От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте. Во время драки пострадала одна из патрульных.