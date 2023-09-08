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На Дніпропетровщині сталась стрілянина: є загиблий, введено поліцейську операцію

На Дніпропетровщині сталась стрілянина: є загиблий, введено поліцейську операцію

Київ • УНН

 • 922597 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. На Дніпропетровщині у місті Кам’янське сталася стрілянина, внаслідок якої загинув 29-річний чоловік. Поліція розшукує зловмисника, який втік на автомобілі “Subaru Forester” сірого кольору. Також на території області введено поліцейську операцію, передає УНН із посиланням на Кам’янське районне управління поліції.

Деталі

Сьогодні, 8 вересня, близько 13-ї години у місті Кам’янське на вулиці Вокзальній сталася стрілянина. 30-річний зловмисник вистрелив у 29-річного чоловіка, який отримав смертельне поранення.

Після інциденту нападник зник на автомобілі “Subaru Forester” сірого кольору.

Для виявлення автомобіля та затримання зловмисника на території Дніпропетровської області введено поліцейську операцію. Усі наряди поліції орієнтовані на розшук.

Нагадаємо

Також раніше повідомлялось, що 29 серпня в одному із районів Дніпра двоє патрульних поліцейських зупинили авто, в якому перебували двоє дорослих та неповнолітні діти.

На вимогу вийти з авто водій та пасажири відмовились. Правоохоронці почали силою витягували чоловіка та жінку з авто та використали газовий балончик. Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину чоловіку. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці. Під час бійки постраждала одна з патрульних.

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