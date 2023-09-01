На Днепропетровщине оккупанты обстрелами повредили линию электропередачи

Детали

Отмечается, что на утро оккупанты обстреляли Никопольский район из артиллерии. Ударили по Марганецкой громаде.

Дважды били по Великомихайловской громаде Синельниковского района. В результате обстрелов повреждены электросети. Никто из жителей не пострадал.

В других громадах области ночь прошла спокойно.

Напомним, днем 31 августа Никополь выдержал еще одну атаку российских военных. Оккупанты обстреляли город из артиллерии и повредили дома и коммуникации.