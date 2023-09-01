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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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На Днепропетровщине оккупанты обстрелами повредили линию электропередачи

На Днепропетровщине оккупанты обстрелами повредили линию электропередачи

Киев • УНН

 • 395330 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Днепропетровской области в результате вражеских ночных обстрелов повреждена линия электропередачи в Великомихайловской громаде, что в Синельниковском районе. По той же общине ударили и утром. Об этом сообщил председатель Днепропетровского городского совета Николай Лукашук, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на утро оккупанты обстреляли Никопольский район из артиллерии. Ударили по Марганецкой громаде.

Дважды били по Великомихайловской громаде Синельниковского района. В результате обстрелов повреждены электросети. Никто из жителей не пострадал.

В других громадах области ночь прошла спокойно.

Напомним, днем 31 августа Никополь выдержал еще одну атаку российских военных. Оккупанты обстреляли город из артиллерии и повредили дома и коммуникации.

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