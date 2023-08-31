Нікополь витримав ще одну атаку росіян: зруйновані будинки та комунікації
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Нікополь витримав ще одну атаку російських військових. Окупанти обстріляли місто з артилерії та пошкодили будинки та комунікації. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.
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“Вдень окупанти обстріляли з артилерії Нікополь. Пошкоджено 4 житлові будинки, 1 господарська споруда, 2 лінії електропередачі та газопровід. На щастя, без жертв або постраждалих”, — розповів про наслідки атаки Микола Лукашук.
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За даними очільника обласної ради в інших громадах області день минув спокійно, обстрілів не зафіксовано.
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Нагадаємо
У ніч на 31 серпня російські війська завдали удару по Великомихайлівській громаді у Дніпропетровській області. Загарбники поцілили по лінії електропередач, та пошкодили два будинки.