Дніпропетровщина: ворог уночі вдарив по одній з громад, є пошкодження

Цитата

"Цієї ночі ворог вдарив по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Минулося без жертв. Пошкоджені два будинки та лінія електропередач", - написав Лисак у Telegram.

Деталі

Наслідки атаки уточнюються.

На решті територій Дніпропетровщини було спокійно. Без обстрілів, зазначив голова ОВА.

Доповнення

Як повідомили у Генштабі, минулої доби російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України. Знищено 28 крилатих ракет та 15 "шахедів". Протягом минулої доби ворог завдав 31 ракетний та 66 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню.