Дніпропетровщина: ворог уночі вдарив по одній з громад, є пошкодження
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Російські війська у ніч на 31 серпня завдали удару по Великомихайлівській громаді у Дніпропетровській області, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Цієї ночі ворог вдарив по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Минулося без жертв. Пошкоджені два будинки та лінія електропередач", - написав Лисак у Telegram.
Деталі
Наслідки атаки уточнюються.
На решті територій Дніпропетровщини було спокійно. Без обстрілів, зазначив голова ОВА.
Доповнення
Як повідомили у Генштабі, минулої доби російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України. Знищено 28 крилатих ракет та 15 "шахедів". Протягом минулої доби ворог завдав 31 ракетний та 66 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню.