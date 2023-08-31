Днепропетровская область: враг ночью ударил по одной из громад, есть повреждения

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"Этой ночью враг ударил по Великомихайловской громаде Синельниковского района. Обошлось без жертв. Повреждены два дома и линия электропередач", - написал Лысак в Telegram.

Детали

Последствия атаки уточняются.

На остальных территориях Днепропетровской области было спокойно. Без обстрелов, отметил глава ОВА.

Дополнение

Как сообщили в Генштабе, за прошедшие сутки российская федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины. Уничтожено 28 крылатых ракет и 15 "шахедов". За прошедшие сутки враг нанес 31 ракетный и 66 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня.