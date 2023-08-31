Никополь выдержал еще одну атаку россиян: разрушены дома и коммуникации

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“Днем оккупанты обстреляли из артиллерии Никополь. Повреждены 4 жилых дома, 1 хозяйственная постройка, 2 линии электропередачи и газопровод. К счастью, без жертв или пострадавших”, — рассказал о последствиях атаки Николай Лукашук.

Детали

По данным главы областного совета в других громадах области день прошел спокойно, обстрелов не зафиксировано.

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Напомним

В ночь на 31 августа российские войска нанесли удар по Великомихайловской громаде в Днепропетровской области. Захватчики попали по линии электропередач, и повредили два дома.