На Дніпропетровщині окупанти обстрілами пошкодили лінію електропередачі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Дніпропетровській області внаслідок ворожих нічних обстрілів пошкоджена лінія електропередачі у Великомихайлівській громаді, що у Синельниківському районі. По тій самій громаді вдарили й вранці. Про це повідомив голова Дніпропетровської міської ради Микола Лукашук, передає УНН.
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Зазначається, що на ранок окупанти обстріляли Нікопольський район з артилерії. Вдарили по Марганецькій громаді.
Двічі били по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Внаслідок обстрілів пошкоджені електромережі. Ніхто з мешканців не постраждав.
В інших громадах області ніч пройшла спокійно.
Нагадаємо, вдень 31 серпня Нікополь витримав ще одну атаку російських військових. Окупанти обстріляли місто з артилерії та пошкодили будинки та комунікації.