На Дніпропетровщині окупанти обстрілами пошкодили лінію електропередачі

Деталі

Зазначається, що на ранок окупанти обстріляли Нікопольський район з артилерії. Вдарили по Марганецькій громаді.

Двічі били по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Внаслідок обстрілів пошкоджені електромережі. Ніхто з мешканців не постраждав.

В інших громадах області ніч пройшла спокійно.

Нагадаємо, вдень 31 серпня Нікополь витримав ще одну атаку російських військових. Окупанти обстріляли місто з артилерії та пошкодили будинки та комунікації.