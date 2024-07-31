В Днепропетровской области уничтожен второй вражеский разведывательный беспилотник за короткое время. Председатель ОГА Сергей Лысак сообщил об успешной работе противовоздушной обороны после взрывов в регионе.
В Днепропетровской области уничтожили еще один вражеский разведывательный беспилотник, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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"В области снова работали защитники неба. И снова - на отлично! В регионе сбили еще один разведывательный БпЛА", - написал Лысак в Telegram.
Его сообщение появилось через около получаса после предыдущего, где Лысак также сообщил об уничтожении в регионе вражеского разведывательного дрона.
Перед этим в области раздавались взрывы.
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