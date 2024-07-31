В Днепре раздались звуки взрывов, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

О взрыве в Днепре также сообщил и нардеп Максим Бужанский.

В Воздушных силах сообщили о работе ПВО на Днепропетровщине по разведывательному БпЛА.

Захисники збили 6 шахедів над Дніпропетровщиною, ворог атакував Нікопольщину