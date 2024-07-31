Ночью и утром украинские защитники уничтожили в небе над Днепропетровской областью 6 шахедов. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По его данным, вечером и почти до полуночи продолжались атаки на Никопольщину.

Агрессор бил по Никополю, Покровской и Марганецкой громадам. Поцелил дроном-камикадзе и артиллерию.

Повреждено социальное учреждение. Одно авто уничтожено, другое - изуродовано.

ППО знищила близько 30 російських дронів біля Києва