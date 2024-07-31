Киев • УНН
Ночью и утром над Днепропетровской областью сбито 6 вражеских дронов. Вечером оккупанты атаковали Никопольщину, повредив социальное учреждение и автомобили.
Ночью и утром украинские защитники уничтожили в небе над Днепропетровской областью 6 шахедов. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По его данным, вечером и почти до полуночи продолжались атаки на Никопольщину.
Агрессор бил по Никополю, Покровской и Марганецкой громадам. Поцелил дроном-камикадзе и артиллерию.
Повреждено социальное учреждение. Одно авто уничтожено, другое - изуродовано.
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