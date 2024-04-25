На Днепропетровщине российские обстрелы повредили инфраструктуру: в результате атак рф загорелся газопровод

Ночью рф 3 обстреляла Никопольщину, повредив газопровод, 2 дома, теплицу, памятник, линии электропередач и столб освещения. На Синельниковщине падение обломков сбитой ракеты повредило дом, но без жертв. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В Днепропетровской области ночью враг трижды обстрелял Никопольщину. Артиллерийские атаки оккупантов были направлены на Никополь, Марганец и Червоногригорьевскую громаду.

Во время обстрела загорелся газопровод, а также были повреждены 2 частных дома, теплица и памятник. Кроме того, подверглись разрушениям линии электропередач и столб уличного освещения.

К счастью, люди не пострадали.

Однако, по уточненной информации, на Синельниковщине было зафиксировано падение обломков сбитой ракеты, что привело к повреждению частного дома, но без пострадавших.

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