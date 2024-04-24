Днепропетровщина: россияне нанесли 6 атак дронами-камикадзе, и трижды ударили из артиллерии

Российские захватчики в очередной раз атаковали Никопольщину, что на Днепропетровщине. Били дронами и артиллерией. Прошло без жертв, однако есть разрушения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

6 атак дронами-камикадзе и 3 - артиллерией. Под вражескими ударами в течение дня были Никополь и район - Мировская, Марганецкая и Покровская сельская громады. - написал Лысак.

Детали

Из-за вражеских обстрелов повреждены частный дом, хозяйственная постройка и гражданская машина.

Погибших и пострадавших нет.

Лысак также добавил, что на Днепропетровщине до сих пор продолжается воздушная тревога. И призвал не оставляйте безопасных мест до отбоя.

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Напомним,

Утром УНН сообщал, что на Днепропетровщине райцентры 2 громад были обстреляны врагом. Повреждены предприятие, агрофирма, линии электропередач и в результате атак FPV-дронами подверглись разрушениям частный дом и хозяйственная постройка.