На Днепропетровщине разоблачили незаконную вырубку лесов на 34 млн грн: директору лесхоза сообщили о подозрении
Киев • УНН
Должностное лицо лесного хозяйства Днепропетровщины подозревают в незаконной вырубке деревьев в заповеднике. Ущерб государству оценивается почти в 34 миллиона гривен.
В Днепропетровской области должностное лицо лесного хозяйства подозревается в незаконной вырубке деревьев в пределах природного заповедника. По данным следствия, в 2022 году он без соответствующих разрешений выдавал лесорубочные билеты, что привело к ущербу государству почти на 34 миллиона гривен.
Детали
Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Днепропетровской областной прокуратуры сообщили о подозрении директору ГП "Днепровское лесное хозяйство" по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей
Как указывают прокуроры, по данным следствия в 2022 году должностное лицо, не получив специальных разрешений, "незаконно выдало лесорубочные билеты на вырубку деревьев в пределах объекта природно-заповедного фонда на территории Днепропетровской области".
Государству нанесен ущерб на сумму почти 34 млн гривен
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