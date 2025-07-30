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На Дніпропетровщині викрили незаконну вирубку лісів на 34 млн грн: директору лісгоспу повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 254 перегляди

Посадовця лісового господарства Дніпропетровщини підозрюють у незаконній вирубці дерев у заповіднику. Збитки державі оцінюються майже в 34 мільйони гривень.

На Дніпропетровщині викрили незаконну вирубку лісів на 34 млн грн: директору лісгоспу повідомили про підозру

У Дніпропетровській області посадовця лісового господарства підозрюють у незаконній вирубці дерев у межах природного заповідника. За даними слідства, у 2022 році він без відповідних дозволів видавав лісорубні квитки, що призвело до шкоди державі майже на 34 мільйони гривень.

Деталі

Про це пише УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури повідомили про підозру директору ДП "Дніпровське лісове господарство" за фактом неналежного виконання службових обов’язків

- ідеться у повідомленні.

Як вказують прокурори, за даними слідства у 2022 році посадовець, не отримавши спеціальних дозволів, "незаконно видав лісорубні квітки на вирубку дерев у межах об’єкта природно-заповідного фонду на території Дніпропетровської області".

Державі завдано збитків на суму майже 34 млн гривень

- додають в ОГП.

13 чиновників отримали підозри за 10-мільйонну схему розкрадання лісу30.07.25, 13:59 • 1950 переглядiв

Альона Уткіна

Кримінал та НППогода та довкілля
Дніпропетровська область