На Дніпропетровщині викрили незаконну вирубку лісів на 34 млн грн: директору лісгоспу повідомили про підозру
Київ • УНН
Посадовця лісового господарства Дніпропетровщини підозрюють у незаконній вирубці дерев у заповіднику. Збитки державі оцінюються майже в 34 мільйони гривень.
У Дніпропетровській області посадовця лісового господарства підозрюють у незаконній вирубці дерев у межах природного заповідника. За даними слідства, у 2022 році він без відповідних дозволів видавав лісорубні квитки, що призвело до шкоди державі майже на 34 мільйони гривень.
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Про це пише УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури повідомили про підозру директору ДП "Дніпровське лісове господарство" за фактом неналежного виконання службових обов’язків
Як вказують прокурори, за даними слідства у 2022 році посадовець, не отримавши спеціальних дозволів, "незаконно видав лісорубні квітки на вирубку дерев у межах об’єкта природно-заповідного фонду на території Дніпропетровської області".
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