На нескольких столичных УИК заранее заполняли данные в бюллетенях

“На избирательных участках, расположенных в Печерском и Соломенском районах, наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали, что члены комиссии подписывают бюллетени заранее”, — говорится в сообщении.

Как известно, одна из членов участковой комиссии № 800712 заполняла бюллетени заранее, чтобы потом быстрее выдавать их избирателям. На замечание наблюдателя член УИК никак не отреагировала.

Похожий случай был наблюдатель ОПОРЫ заметил на избирательном участке № 800599, расположенном в Печерском районе столицы. Наблюдатель сообщил о нарушении членам участковой избирательной комиссии. Однако ситуация произошла повторно, но уже с другим членом комиссии. После повторного замечания член УИК ответил, что есть лишь рекомендации не заполнять заранее, но это не является правилом. На что наблюдательница отметила, что статьи Кодекса не могут быть рекомендацией.

ОПОРА отмечает, что согласно части 3 статьи 248 Избирательного кодекса, при проведении голосования на избирательном участке два члена участковой избирательной комиссии предоставляют избирателю возможность проголосовать: один член участковой избирательной комиссии после предъявления избирателем одного из документов, указанных в пунктах 1, 2 части первой статьи 8 настоящего Кодекса, при условии наличия избирателя в списке избирателей на соответствующем избирательном участке и наличия у него права голоса на соответствующих местных выборах (включая отметку в графе “Примечание” относительно постоянной неспособности передвигаться самостоятельно или записи “Голосует по месту пребывания”) предоставляет избирателю список избирателей для подписи; второй член участковой избирательной комиссии в указанном месте на контрольном талоне избирательного бюллетеня вписывает свою фамилию, инициалы, ставит подпись и проставляет номер, под которым избиратель внесен в список избирателей на участки. Избиратель ставит подпись за получение избирательных бюллетеней для голосования на местных выборах в списке избирателей и на определенном месте на контрольном талоне каждого избирательного бюллетеня. После этого член избирательной комиссии отделяет от каждого избирательного бюллетеня контрольный талон и выдает избирателю избирательный бюллетень. Член избирательной комиссии сообщает избирателю, сколько избирательных бюллетеней он получил. Контрольные талоны избирательных бюллетеней хранятся у члена комиссии, выдавшего избирательные бюллетени. При этом делать на избирательных бюллетенях любые другие отметки запрещается.

Добавим, что за нарушения на выборах открыто 28 производств.