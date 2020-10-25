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На декількох столичних ДВК наперед заповнювали дані в бюлетенях

На декількох столичних ДВК наперед заповнювали дані в бюлетенях

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Києві спостерігачі зафіксували випадки попереднього заповнення даних на двох виборчих дільницях. Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.

“На виборчих дільницях, розташованих у Печерському та Солом’янському районах, спостерігачі ОПОРИ зафіксували, що члени комісії підписують бюлетені наперед”, — йдеться в повідомленні.

Як відомо, одна з членів дільничної комісії № 800712 заповнювала бюлетені завчасно, щоб потім швидше видавати їх виборцям. На зауваження спостерігача член ДВК ніяк не відреагувала.

Схожий випадок був спостерігач ОПОРИ помітив на виборчій дільниці № 800599, що розташована в Печерському районі столиці. Спостерігач повідомив про порушення членам дільничної виборчої комісії. Однак ситуація сталася повторно, але вже з іншим членом комісії. Після повторного зауваження член ДВК відповів, що є лиш рекомендації не заповнювати наперед, але це не є правилом. На що спостерігачка зазначила, що статті Кодексу не можуть бути рекомендацією.

ОПОРА зазначає, що відповідно до частини 3 статті 248 Виборчого кодексу, під час проведення голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії після пред’явлення виборцем одного з документів, зазначених у пунктах 1, 2 частини першої статті 8 цього Кодексу, за умови наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці та наявності у нього права голосу на відповідних місцевих виборах (враховуючи відмітку в графі “Примітка” щодо постійної нездатності пересуватися самостійно або запису “Голосує за місцем перебування”) надає виборцю список виборців для підпису; другий член дільничної виборчої комісії у позначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня вписує своє прізвище, ініціали, ставить підпис та проставляє номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці. Виборець ставить підпис за отримання виборчих бюлетенів для голосування на місцевих виборах у списку виборців та на визначеному місці на контрольному талоні кожного виборчого бюлетеня. Після цього член виборчої комісії відокремлює від кожного виборчого бюлетеня контрольний талон та видає виборцю виборчий бюлетень. Член виборчої комісії повідомляє виборцю, скільки виборчих бюлетенів він отримав. Контрольні талони виборчих бюлетенів зберігаються у члена комісії, який видав виборчі бюлетені. При цьому робити на виборчих бюлетенях будь-які інші позначки забороняється.

Додамо, що через порушення на виборах відкрито 28 проваджень.

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