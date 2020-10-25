Клименко: через порушення на виборах відкрито 28 проваджень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У день місцевих виборів, 25 жовтня, вже відкрито 28 кримінальних проваджень пов’язаних з виборчим процесом. Про це заявив під час брифінгу голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає кореспондент УНН.
"У нас 28 фактів внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. З чим це пов’язано. В першу чергу, це перешкоджання здійснення виборчого права", - сказав Клименко.
За його словами, в Конотопському районі Сумської області в селі Соснівці була створена імітаційна виборча комісія, де встигло проголосувати 30 місцевих жителів.
"Звичайно, ми відкрили кримінальне провадження й наразі з’ясовуємо, хто організував це голосування, яким чином були надруковані бюлетені і яким чином це шахрайство було втілено в життя", - розповів Клименко.
Нагадаємо, у Києві через порушення виборчого законодавства відкрито 4 кримінальних провадження.