Вибори-2020: через порушення у Києві вже відкрито чотири кримінальних провадження

"За інформацією Національної поліції у місті Києві станом на 14:00 грубих порушень виборчого законодавства та порушень публічного порядку не зафіксовано. У день виборів до поліції надійшло 226 повідомлень у тому числі щодо незаконної агітації – 86 повідомлень, внесено відомості до ЄРДР – 4. Із них Печерське управління поліції винесло 2 за ст. 356 ККУ (Самоуправство), Святошинське управління поліції за ч. 2 за ст. 160 ККУ (Підкуп виборців), Деснянське управління поліції за ч. 4 ст. 160 ККУ (Підкуп виборців). Щодо інших фактів проводиться перевірка правоохоронними органами", - зазначив він.

Нагадаємо, у день місцевих виборів, 25 жовтня, станом на 14 годину поліція по Україні зафіксувала 2162 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом, за 25 фактами відкрито кримінальні провадження.