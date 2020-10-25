Вибори-2020: через порушення у Києві вже відкрито чотири кримінальних провадження

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Київ • УНН

 • 14165 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Києві через порушення виборчого законодавства відкрито 4 кримінальних провадження. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник директора Департаменту муніципальної безпеки Олег Куявський, передає кореспондент УНН.

"За інформацією Національної поліції у місті Києві станом на 14:00 грубих порушень виборчого законодавства та порушень публічного порядку не зафіксовано. У день виборів до поліції надійшло 226 повідомлень у тому числі щодо незаконної агітації – 86 повідомлень, внесено відомості до ЄРДР – 4. Із них Печерське управління поліції винесло 2 за ст. 356 ККУ (Самоуправство), Святошинське управління поліції за ч. 2 за ст. 160 ККУ (Підкуп виборців), Деснянське управління поліції за ч. 4 ст. 160 ККУ (Підкуп виборців). Щодо інших фактів проводиться перевірка правоохоронними органами", - зазначив він.

Нагадаємо, у день місцевих виборів, 25 жовтня, станом на 14 годину поліція по Україні зафіксувала 2162 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом, за 25 фактами відкрито кримінальні провадження.

Українські Національні Новини

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