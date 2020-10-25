Выборы-2020: из-за нарушений в Киеве уже открыто четыре уголовных производства

"По информации Национальной полиции в городе Киеве по состоянию на 14:00 грубых нарушений избирательного законодательства и нарушений общественного порядка не зафиксировано. В день выборов в полицию поступило 226 сообщений в том числе о незаконной агитации - 86 сообщений, внесены сведения в ЕРДР - 4. Из них Печерское управление полиции вынесло 2 по ст. 356 УК (Самоуправство), Святошинское управление полиции по ч. 2 ст. 160 УК (Подкуп избирателей), Деснянское управление полиции по ч. 4 ст. 160 УК (Подкуп избирателей). Относительно других фактов проводится проверка правоохранительными органами", - отмети он.

Напомним, в день местных выборов, 25 октября, по состоянию на 14 часов полиция по Украине зафиксировала 2162 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, по 25 фактам возбуждены уголовные производства.