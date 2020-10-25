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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 66888 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 93489 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104717 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124454 просмотра

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4 марта, 10:59 • 100439 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 09:55 • 101361 просмотра

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Выборы-2020: из-за нарушений в Киеве уже открыто четыре уголовных производства

Выборы-2020: из-за нарушений в Киеве уже открыто четыре уголовных производства

Киев  •  УНН

 • 14162 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Киеве из-за нарушения избирательного законодательства открыто 4 уголовных производства. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель директора Департамента муниципальной безопасности Олег Куявский, передает корреспондент УНН.

"По информации Национальной полиции в городе Киеве по состоянию на 14:00 грубых нарушений избирательного законодательства и нарушений общественного порядка не зафиксировано. В день выборов в полицию поступило 226 сообщений в том числе о незаконной агитации - 86 сообщений, внесены сведения в ЕРДР - 4. Из них Печерское управление полиции вынесло 2 по ст. 356 УК (Самоуправство), Святошинское управление полиции по ч. 2 ст. 160 УК (Подкуп избирателей), Деснянское управление полиции по ч. 4 ст. 160 УК (Подкуп избирателей). Относительно других фактов проводится проверка правоохранительными органами", - отмети он.

Напомним, в день местных выборов, 25 октября, по состоянию на 14 часов полиция по Украине зафиксировала 2162 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, по 25 фактам возбуждены уголовные производства.

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