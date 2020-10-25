Клименко: из-за нарушения на выборах открыто 28 производств
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В день местных выборов, 25 октября, уже открыто 28 уголовных производств связанных с избирательным процессом. Об этом заявил во время брифинга глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает корреспондент УНН.
"У нас 28 фактов внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований. С чем это связано. В первую очередь, это препятствование осуществлению избирательного права", - сказал Клименко.
По его словам, в районе Конотопа Сумской области в селе Сосновке была создана имитационная избирательная комиссия, где успело проголосовать 30 местных жителей.
"Конечно, мы открыли уголовное производство и сейчас выясняем, кто организовал это голосование, каким образом были напечатаны бюллетени и каким образом это мошенничество было воплощено в жизнь", - рассказал Клименко.
Напомним, в Киеве из-за нарушения избирательного законодательства открыто 4 уголовных производства.