Клименко: из-за нарушения на выборах открыто 28 производств

"У нас 28 фактов внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований. С чем это связано. В первую очередь, это препятствование осуществлению избирательного права", - сказал Клименко.

По его словам, в районе Конотопа Сумской области в селе Сосновке была создана имитационная избирательная комиссия, где успело проголосовать 30 местных жителей.

"Конечно, мы открыли уголовное производство и сейчас выясняем, кто организовал это голосование, каким образом были напечатаны бюллетени и каким образом это мошенничество было воплощено в жизнь", - рассказал Клименко.

Напомним, в Киеве из-за нарушения избирательного законодательства открыто 4 уголовных производства.