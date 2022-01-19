На нескольких мостах в Киеве образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Сегодня утром, по состоянию на 8:20, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.
Детали
Движение на мостах — Патона, Дарницком — затруднено в направлении правого берега. На Южном мосту, мосту Метро и Северном мосту наблюдалось незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега.
На правом берегу пробки образовались на проспектах Победы, Леся Курбаса, Воздухофлотском, Степана Бандеры, Голосеевском.
Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Семена Скляренко, Марка Вовчка, Павла Скоропадского, Борщаговской, Полевой, Михаила Грушевского, Вадима Гетьмана, Вокзальной.
На левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Николая Бажана, Соборности и Днепровской набережной. Также пробки образовались на улице Петра Радзиня.
Дополнение
Сегодня в Украине стихнет ветер, в большинстве областях будет без осадков и от 3° мороза до 2° тепла днем.
В Киевской области также будет без осадков, облачно с прояснениями. На дорогах местами гололедица.