Без опадів, але морозно: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Сьогодні в Україні стихне вітер, у більшості областях буде без опадів та від 3° морозу до 2° тепла вдень. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
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Сьогодні у більшості областей України буде хмарно з проясненнями, без опадів. Лише вночі на Лівобережжі та в Карпатах прогнозують невеликий сніг.
На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер північно-західний з переходом у західних та північних областях на південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. В Карпатах та на північному сході країни вночі 9-14°, вдень 4-9° морозу.
Додамо
У Київській області також буде без опадів, хмарно з проясненнями.
На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер північно-західний з переходом на південно-західний 7-12 м/с.
Температура вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° морозу.
Нагадаємо
2021 року у всьому світу було зафіксовано понад 400 температурних рекордів.