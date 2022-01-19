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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 69733 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Без опадів, але морозно: прогноз погоди на сьогодні

Без опадів, але морозно: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 17853 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Сьогодні в Україні стихне вітер, у більшості областях буде без опадів та від 3° морозу до 2° тепла вдень. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

Деталі

Сьогодні у більшості областей України буде хмарно з проясненнями, без опадів.  Лише вночі на Лівобережжі та в Карпатах прогнозують невеликий сніг.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний з переходом у західних та північних областях на південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. В Карпатах та на північному сході країни вночі 9-14°, вдень 4-9° морозу.

Додамо

У Київській області також буде без опадів, хмарно з проясненнями.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний 7-12 м/с.

Температура вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° морозу.

Нагадаємо

2021 року у  всьому світу було зафіксовано понад 400 температурних рекордів. 

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