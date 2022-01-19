Без осадков, но морозно: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Сегодня в Украине стихнет ветер, в большинстве областях будет без осадков и от 3° мороза до 2° тепла днем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
Сегодня в большинстве областей Украины будет облачно с прояснениями, без осадков. Только ночью на Левобережье и в Карпатах прогнозируют небольшой снег.
На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный с переходом в западных и северных областях на юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. В Карпатах и на северо-востоке страны ночью 9-14°, днем 4-9° мороза.
Добавим
В Киевской области также без осадков, облачно с прояснениями.
На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/сек.
Температура ночью 6-8° мороза, днем 0-2° мороза.
Напомним
В 2021 году во всем мире был озафиксировано более 400 температурных рекордов.