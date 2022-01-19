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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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На декількох мостах у Києві утворилися затори

На декількох мостах у Києві утворилися затори

Київ • УНН

 • 24003 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Сьогодні зранку, станом на 8:20, на декількох мостах та вулицях Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, повідомляє УНН.

Деталі

Рух на мостах — Патона, Дарницькому — ускладнено в напрямку правого берега. На Південному мосту, мосту Метро та Північному мосту спостерігалося незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега.

На правому березі затори утворилися на проспектах Перемоги, Леся Курбаса, Повітрофлотському, Степана Бандери, Голосіївському.

Окрім того, ускладнено рух вулицями Січових Стрільців, Семена Скляренка, Марка Вовчка, Павла Скоропадського, Борщагівською, Польовою, Михайла Грушевського, Вадима Гетьмана, Вокзальною.

На лівому березі рух ускладнено на проспектах Броварському, Миколи Бажана, Соборності та Дніпровській набережній. Також затори утворилися на вулиці Петра Радзіня.

Доповнення

Сьогодні в Україні стихне вітер, у більшості областях буде без опадів та від 3° морозу до 2° тепла вдень.

У Київській області також буде без опадів, хмарно з проясненнями. На дорогах місцями ожеледиця.

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