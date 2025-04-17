На далекой планете от Земли обнаружили молекулы, связанные с живыми организмами
Киев • УНН
В атмосфере экзопланеты K2-18 b нашли соединения, которые на Земле производят морские микроорганизмы. Это может быть косвенным доказательством существования жизни вне Земли, необходимы дополнительные исследования.
Ученые имеют подтверждение, что возможна жизнь вне Земли. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По информации, в атмосфере далекой планеты обнаружены молекулы, которые на Земле связаны исключительно с живыми организмами. Речь идет о соединениях диметилсульфид и диметилдисульфид, которые в нашем мире обычно производятся морскими микроорганизмами, в частности фитопланктоном.
Эти необычные данные поступают из наблюдений телескопа Джеймса Вебба, следившего за планетой K2-18 b, расположенной на расстоянии около 124 световых лет от нас. Эта экзопланета, которая более чем в восемь раз массивнее Земли, вращается в так называемой "пригодной для жизни зоне" вокруг своей звезды – красного карлика в созвездии Льва. В таких условиях, теоретически, может существовать жидкая вода, а это ключевой фактор для возникновения жизни.
Хотя ученые подчеркивают, что речь идет не о прямом обнаружении инопланетных организмов, а лишь о вероятной биосигнатуре, то есть косвенном доказательстве существования жизни, они не скрывают своего энтузиазма.
Сейчас научное сообщество призывает к дальнейшим наблюдениям и проверкам, чтобы подтвердить эти результаты. Тем временем открытие на K2-18 b уже порождает новые надежды у ученых, которые десятилетиями мечтали о таком прорыве в поиске жизни во Вселенной.
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