На далекой планете от Земли обнаружили молекулы, связанные с живыми организмами

Ученые имеют подтверждение, что возможна жизнь вне Земли. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По информации, в атмосфере далекой планеты обнаружены молекулы, которые на Земле связаны исключительно с живыми организмами. Речь идет о соединениях диметилсульфид и диметилдисульфид, которые в нашем мире обычно производятся морскими микроорганизмами, в частности фитопланктоном.

Эти необычные данные поступают из наблюдений телескопа Джеймса Вебба, следившего за планетой K2-18 b, расположенной на расстоянии около 124 световых лет от нас. Эта экзопланета, которая более чем в восемь раз массивнее Земли, вращается в так называемой "пригодной для жизни зоне" вокруг своей звезды – красного карлика в созвездии Льва. В таких условиях, теоретически, может существовать жидкая вода, а это ключевой фактор для возникновения жизни.

Хотя ученые подчеркивают, что речь идет не о прямом обнаружении инопланетных организмов, а лишь о вероятной биосигнатуре, то есть косвенном доказательстве существования жизни, они не скрывают своего энтузиазма.

Сейчас научное сообщество призывает к дальнейшим наблюдениям и проверкам, чтобы подтвердить эти результаты. Тем временем открытие на K2-18 b уже порождает новые надежды у ученых, которые десятилетиями мечтали о таком прорыве в поиске жизни во Вселенной.

Астрономы обнаружили более сотни новых спутников Сатурна