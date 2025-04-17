На далекій планеті від Землі виявили молекули, пов’язані з живими організмами

Науковці мають підтвердження, що можливе життя поза Землею. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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За інформацією, в атмосфері далекої планети виявлено молекули, що на Землі пов’язані виключно з живими організмами. Йдеться про сполуки диметилсульфід і диметилдисульфід, які у нашому світі зазвичай продукуються морськими мікроорганізмами, зокрема фітопланктоном.

Ці незвичні дані надходять із спостережень телескопа Джеймса Вебба, що стежив за планетою K2-18 b, розташованою на відстані близько 124 світлових років від нас. Ця екзопланета, яка у понад вісім разів масивніша за Землю, обертається в так званій "придатній для життя зоні" навколо своєї зірки – червоного карлика в сузір’ї Лева. У таких умовах, теоретично, може існувати рідка вода, а це ключовий фактор для виникнення життя.

Хоча вчені підкреслюють, що йдеться не про пряме виявлення інопланетних організмів, а лише про ймовірну біосигнатуру, тобто непрямий доказ існування життя, вони не приховують свого ентузіазму.

Зараз наукова спільнота закликає до подальших спостережень і перевірок, щоб підтвердити ці результати. Тим часом відкриття на K2-18 b вже породжує нові надії у вчених, які десятиліттями мріяли про такий прорив у пошуку життя у Всесвіті.

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