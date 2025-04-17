На далекій планеті від Землі виявили молекули, пов’язані з живими організмами
Київ • УНН
В атмосфері екзопланети K2-18 b знайшли сполуки, які на Землі виробляють морські мікроорганізми. Це може бути непрямим доказом існування життя поза Землею, потрібні додаткові дослідження.
Науковці мають підтвердження, що можливе життя поза Землею. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
За інформацією, в атмосфері далекої планети виявлено молекули, що на Землі пов’язані виключно з живими організмами. Йдеться про сполуки диметилсульфід і диметилдисульфід, які у нашому світі зазвичай продукуються морськими мікроорганізмами, зокрема фітопланктоном.
Ці незвичні дані надходять із спостережень телескопа Джеймса Вебба, що стежив за планетою K2-18 b, розташованою на відстані близько 124 світлових років від нас. Ця екзопланета, яка у понад вісім разів масивніша за Землю, обертається в так званій "придатній для життя зоні" навколо своєї зірки – червоного карлика в сузір’ї Лева. У таких умовах, теоретично, може існувати рідка вода, а це ключовий фактор для виникнення життя.
Хоча вчені підкреслюють, що йдеться не про пряме виявлення інопланетних організмів, а лише про ймовірну біосигнатуру, тобто непрямий доказ існування життя, вони не приховують свого ентузіазму.
Зараз наукова спільнота закликає до подальших спостережень і перевірок, щоб підтвердити ці результати. Тим часом відкриття на K2-18 b вже породжує нові надії у вчених, які десятиліттями мріяли про такий прорив у пошуку життя у Всесвіті.
Астрономи виявили понад сотню нових супутників Сатурна12.03.25, 05:43 • 24377 переглядiв