На Черниговщине россияне атаковали критическую инфраструктуру, двое раненых

Российские войска ночью атаковали объект критической инфраструктуры в Черниговской области ударным дроном, два человека ранены, возник пожар, сообщил в среду глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.

Сегодня ночью россияне ударили по одному из объектов критической инфраструктуры на Прилуччине. Предположительно, били ударным дроном. Возник пожар. Взрывной волной повредило хозяйственные постройки. Два человека ранены - написал Чаус.

По его словам, медики оказали необходимую помощь пострадавшим. Пожар, по его данным, на утро удалось локализовать.