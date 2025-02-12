На Черниговщине россияне атаковали критическую инфраструктуру, двое раненых
Киев • УНН
Российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в Прилуцком районе ударным дроном, в результате чего возник пожар. Два человека получили ранения, повреждены хозяйственные постройки.
Российские войска ночью атаковали объект критической инфраструктуры в Черниговской области ударным дроном, два человека ранены, возник пожар, сообщил в среду глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.
Сегодня ночью россияне ударили по одному из объектов критической инфраструктуры на Прилуччине. Предположительно, били ударным дроном. Возник пожар. Взрывной волной повредило хозяйственные постройки. Два человека ранены
По его словам, медики оказали необходимую помощь пострадавшим. Пожар, по его данным, на утро удалось локализовать.