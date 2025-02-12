На Чернігівщині росіяни атакували критичну інфраструктуру, двоє поранених

Російські війська вночі атакували об'єкт критичної інфраструктури в Чернігівській області ударним дроном, двоє людей поранені, виникла пожежа, повідомив у середу голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.

Сьогодні вночі росіяни вдарили по одному із об’єктів критичної інфраструктури на Прилуччині. Імовірно, били ударним дроном. Виникла пожежа. Вибуховою хвилею пошкодило господарчі будівлі. Двоє людей поранені - написав Чаус.

З його слів, медики надали необхідну допомогу постраждалим. Пожежу, за його даними, на ранок вдалося локалізувати.

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