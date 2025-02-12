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Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 62407 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 129262 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 188000 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 151450 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141398 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118985 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108557 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 147629 перегляди

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На Чернігівщині росіяни атакували критичну інфраструктуру, двоє поранених

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Російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури в Прилуцькому районі ударним дроном, внаслідок чого виникла пожежа. Двоє людей отримали поранення, пошкоджено господарчі будівлі.

Російські війська вночі атакували об'єкт критичної інфраструктури в Чернігівській області ударним дроном, двоє людей поранені, виникла пожежа, повідомив у середу голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.

Сьогодні вночі росіяни вдарили по одному із об’єктів критичної інфраструктури на Прилуччині. Імовірно, били ударним дроном. Виникла пожежа. Вибуховою хвилею пошкодило господарчі будівлі. Двоє людей поранені

- написав Чаус.

З його слів, медики надали необхідну допомогу постраждалим. Пожежу, за його даними, на ранок вдалося локалізувати.

У ДСНС повідомили про наслідки балістичної атаки рф на Київ12.02.25, 06:32 • 120155 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
chernihivЧернігів

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