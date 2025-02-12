На Чернігівщині росіяни атакували критичну інфраструктуру, двоє поранених
Київ • УНН
Російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури в Прилуцькому районі ударним дроном, внаслідок чого виникла пожежа. Двоє людей отримали поранення, пошкоджено господарчі будівлі.
Російські війська вночі атакували об'єкт критичної інфраструктури в Чернігівській області ударним дроном, двоє людей поранені, виникла пожежа, повідомив у середу голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.
Сьогодні вночі росіяни вдарили по одному із об’єктів критичної інфраструктури на Прилуччині. Імовірно, били ударним дроном. Виникла пожежа. Вибуховою хвилею пошкодило господарчі будівлі. Двоє людей поранені
З його слів, медики надали необхідну допомогу постраждалим. Пожежу, за його даними, на ранок вдалося локалізувати.
У ДСНС повідомили про наслідки балістичної атаки рф на Київ12.02.25, 06:32 • 120155 переглядiв