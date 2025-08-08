На Черниговщине 6-летняя девочка застряла в металлическом ограждении: как ее вызволяли
Киев • УНН
В Прилуках спасатели ГСЧС вызволили 6-летнюю девочку, которая застряла в металлическом ограждении. Ребенок не нуждался в медицинской помощи и был передан родителям.
В Прилуках спасатели помогли 6-летней девочке, которая застряла между элементами металлического ограждения. Спасатели разжали конструкцию с помощью специнструмента и освободили ребенка, сообщает ГСЧС, пишет УНН.
В Прилуках ребенок застрял между элементами металлического ограждения… спасатели освободили 6-летнюю девочку… с помощью гидравлического инструмента разжали конструкцию
Как отмечают спасатели, ребенка передали родителям. К счастью, в медицинской помощи она не нуждалась.
