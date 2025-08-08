На Чернігівщині 6-річна дівчинка застрягла в металевій огорожі: як її визволяли

У Прилуках рятувальники допомогли 6-річній дівчинці, яка застрягла між елементами металевої огорожі. Надзвичайники розтиснули конструкцію за допомогою спецінструменту та визволили дитину, повідомляє ДСНС, пише УНН.

У Прилуках дитина застрягла між елементами металевої огорожі… рятувальники визволили 6-річну дівчинку..за допомогою гідравлічного інструменту розтиснули конструкцію - йдеться у дописі.

Як зазначають рятувальники, дитину передали батькам. На щастя, медичної допомоги вона не потребувала.

