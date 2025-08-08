На Чернігівщині 6-річна дівчинка застрягла в металевій огорожі: як її визволяли
Київ • УНН
У Прилуках рятувальники ДСНС визволили 6-річну дівчинку, яка застрягла в металевій огорожі. Дитина не потребувала медичної допомоги та була передана батькам.
У Прилуках рятувальники допомогли 6-річній дівчинці, яка застрягла між елементами металевої огорожі. Надзвичайники розтиснули конструкцію за допомогою спецінструменту та визволили дитину, повідомляє ДСНС, пише УНН.
У Прилуках дитина застрягла між елементами металевої огорожі… рятувальники визволили 6-річну дівчинку..за допомогою гідравлічного інструменту розтиснули конструкцію
Як зазначають рятувальники, дитину передали батькам. На щастя, медичної допомоги вона не потребувала.
