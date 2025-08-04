Шукали рятувальники, поліцейські та нацгвардійці: на Вінниччині під час збирання грибів зникла дитина
Київ • УНН
На Вінниччині в Могилів-Подільському районі зникла дитина 2016 року народження, яка збирала гриби з батьком. Завдяки спільним діям рятувальників, поліції та Нацгвардії дитину знайшли неушкодженою та передали батькам.
У Вінницькій області дитина зникла під час збирання грибів. До пошуків залучали поліцію, рятувальників та нацгвардійців, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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За даними рятувальників, у лісі між селами Хоньківці та Липчани Могилів-Подільського району зникла дитина 2016 року народження. Вона пішла до лісу з батьком збирати гриби та зникла з поля зору.
До пошуків залучили рятувальників ДСНС, Національну поліцію та Нацгвардію.
Завдяки злагодженим діям усіх служб дитину знайдено — з нею все добре, її передали батькам, резюмували у ДСНС.
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