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Шукали рятувальники, поліцейські та нацгвардійці: на Вінниччині під час збирання грибів зникла дитина

Київ • УНН

 • 52 перегляди

На Вінниччині в Могилів-Подільському районі зникла дитина 2016 року народження, яка збирала гриби з батьком. Завдяки спільним діям рятувальників, поліції та Нацгвардії дитину знайшли неушкодженою та передали батькам.

Шукали рятувальники, поліцейські та нацгвардійці: на Вінниччині під час збирання грибів зникла дитина

У Вінницькій області дитина зникла під час збирання грибів. До пошуків залучали поліцію, рятувальників та нацгвардійців, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

За даними рятувальників, у лісі між селами Хоньківці та Липчани Могилів-Подільського району зникла дитина 2016 року народження. Вона пішла до лісу з батьком збирати гриби та зникла з поля зору.

До пошуків залучили рятувальників ДСНС, Національну поліцію та Нацгвардію.

Завдяки злагодженим діям усіх служб дитину знайдено — з нею все добре, її передали батькам, резюмували у ДСНС.

На Київщині після ночі пошуків за допомогою дрона знайшли зниклу дитину25.07.25, 10:00 • 4799 переглядiв

Антоніна Туманова

Суспільство
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