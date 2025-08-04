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Искали спасатели, полицейские и нацгвардейцы: в Винницкой области во время сбора грибов пропал ребенок

Киев • УНН

 • 294 просмотра

В Винницкой области в Могилев-Подольском районе пропал ребенок 2016 года рождения, который собирал грибы с отцом. Благодаря совместным действиям спасателей, полиции и Нацгвардии ребенка нашли невредимым и передали родителям.

Искали спасатели, полицейские и нацгвардейцы: в Винницкой области во время сбора грибов пропал ребенок

В Винницкой области ребенок пропал во время сбора грибов. К поискам привлекали полицию, спасателей и нацгвардейцев, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, в лесу между селами Хоньковцы и Липчаны Могилев-Подольского района пропал ребенок 2016 года рождения. Он пошел в лес с отцом собирать грибы и исчез из поля зрения.

К поискам привлекли спасателей ГСЧС, Национальную полицию и Нацгвардию.

Благодаря слаженным действиям всех служб ребенок найден — с ним все хорошо, его передали родителям, резюмировали в ГСЧС.

В Киевской области после ночи поисков с помощью дрона нашли пропавшего ребенка25.07.25, 10:00 • 4801 просмотр

Антонина Туманова

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