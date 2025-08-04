Искали спасатели, полицейские и нацгвардейцы: в Винницкой области во время сбора грибов пропал ребенок
Киев • УНН
В Винницкой области в Могилев-Подольском районе пропал ребенок 2016 года рождения, который собирал грибы с отцом. Благодаря совместным действиям спасателей, полиции и Нацгвардии ребенка нашли невредимым и передали родителям.
В Винницкой области ребенок пропал во время сбора грибов. К поискам привлекали полицию, спасателей и нацгвардейцев, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным спасателей, в лесу между селами Хоньковцы и Липчаны Могилев-Подольского района пропал ребенок 2016 года рождения. Он пошел в лес с отцом собирать грибы и исчез из поля зрения.
К поискам привлекли спасателей ГСЧС, Национальную полицию и Нацгвардию.
Благодаря слаженным действиям всех служб ребенок найден — с ним все хорошо, его передали родителям, резюмировали в ГСЧС.
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