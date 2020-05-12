В Черниговской области потушили тлеющий торф через месяц после начала пожара

"По состоянию на 16:30 ликвидирован пожар торфа, который произошел 14.04.2020 года на территории Гончаровского поселкового совета (Черниговский район, возле села Смолин). В общем ликвидировано очаги возгорания на площади 90 га", - говорится в сообщении.

Ранее Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА сообщил, что на территории Гончаровского поселкового совета возле села Смолин 14 апреля загорелись торфянники на картах филиала ГП "Черниговторф" "Смолинского торфобрикетного завода".

Так, общая площадь горения отдельными очагами составляла около 90 га. Глубина залегания 3-6 метра, а горение происходило на глубине 30-40 см.

Напомним, что в Киевской области ликвидировали возгорание металлического вагончика.



