На Чернігівщині загасили тліюче торфовище через місяць після початку пожежі

"Станом на 16:30 ліквідовано пожежу торфу, яка сталася 14.04.2020 року на території Гончарівської селищної ради (Чернігівський район, біля селя Смолин). Загалом ліквідовано осередки займання на площі 90 га", - йдеться у повідомленні.

Раніше Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА повідомив, що на території Гончарівської селищної ради біля села Смолин 14 квітня загорілися торфянники на картах філії ДП "Чернігівторф" "Смолинського торфобрикетного заводу".

Так, загальна площа горіння окремими осередками становила близько 90 га. Глибина залягання 3-6 метри, а горіння відбувалося на глибині 30-40 см.

Нагадаємо, що на Київщині ліквідували загорання побутового металевого вагончика.



