На Київщині ліквідували загорання побутового металевого вагончика
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У понеділок о 06:53 до оперативно – диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м. Біла Церква, вул. Заводська. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
До місця виклику було направлено черговий караул 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Біла Церква.
По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить побутовий металевий вагончик.
Пожежу локалізовано о 07:03 та повністю ліквідовано о 07:08.
Під час гасіння пожежі залучалась 1 одиниця техніки та 6 людей особового складу.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині згоріли господарчі споруди.