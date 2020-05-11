В Киевской области ликвидировали возгорание бытового металлического вагончика

К месту вызова были направлены дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части г. Белая Церковь.

По прибытию спасателями установлено, что горит бытовой металлический вагончик.

Пожар локализован в 7:03 и полностью ликвидирован в 07:08.

Во время тушения пожара привлекалось 1 единица техники и 6 человек личного состава.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в Днепропетровской области сгорели хозяйственные постройки.