В Киевской области ликвидировали возгорание бытового металлического вагончика
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В понедельник в 6:53 в оперативно - диспетчерской службы Белоцерковского района поступило сообщение о пожаре по адресу: Белая Церковь, ул. Заводская. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
К месту вызова были направлены дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части г. Белая Церковь.
По прибытию спасателями установлено, что горит бытовой металлический вагончик.
Пожар локализован в 7:03 и полностью ликвидирован в 07:08.
Во время тушения пожара привлекалось 1 единица техники и 6 человек личного состава.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, в Днепропетровской области сгорели хозяйственные постройки.