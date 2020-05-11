В Днепропетровской области сгорели хозяйственные постройки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Сегодня в 16:40 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на улице Каховской Металлургического района города Кривой Рог. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По указанному адресу направлено очередные отделение 12-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в области.
По прибытию к месту пожарные установили, что возгорание возникло в хозяйственных постройках.
Огнем уничтожены две хозяйственные постройки и повреждена крыша двух сооружений. Общая площадь пожара составляет 60 кв. метра.
Пожар локализован в 17:12 и ликвидирован в 17:55.
Погибших и пострадавших нет.
К тушению пожара привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.
Напомним, в Кривом Роге горела машина.