В Кривом Роге горела машина
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Сегодня в 16:57 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в автомобиле на улице Грибоедова Покровского района города Кривой Рог. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
По вызову направлено дежурное отделение 12-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По прибытию спасателей установлено, что возгорание возникло в моторном отсеке легкового автомобиля, который располагался в металлическом гараже.
Огнем поврежден моторный отсек и салон автомобиля Volkswagen Touareg на площади 2 кв. метра.
Пожар локализован в 17:10 и ликвидирован в 17:22.
К ликвидации пожара привлечены 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.
Напомним, в Кривом Роге во время движения загорелся автобус, два человека получили ожоги.